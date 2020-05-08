Ambulans Uçak, İlk Kez Radyoaktif Ürün Taşıdı - Son Dakika

Kanser tetkiklerinde kullanılan radyoaktif ürünler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uçuşlara ara verilmesi nedeniyle ilk kez ambulans uçakla taşındı. İşte detaylar.

Radyoaktif Ürünler Ambulans Uçakla Taşındı

İstanbul Genel Havacılık Terminalinden sabah saatlerinde havalanan ambulans uçak, Erzurum Havalimanına iniş yaptı. Uçakta yer alan radyoaktif ürünler Erzurum ve çevre illerdeki hastanelere dağıtılacak.

Hava Ambulans Paramedik Ali Osman Yılmaz, yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Kovid-19 sebebiyle genel olarak uçuşlar durduruldu. Artık uçak ambulanslarımızla taşınmaya başlandı. PET-CT dediğimiz olay kanser hücrelerinin taramasında kullanılıyor. Kanser hücreleri vücutta çok fazla enerji tüketimi yapıyor. Bu verilen radyoaktif maddeyle beraber tam yeri tespit edilip hematolojik onkolojik ilaçlarla kanserin tedavisinde çok önemli bir rol oynuyor."

Koronvirüste Son Durum

7 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 133.721 oldu. Toplam can kaybı ise 3.641'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.260, toplam iyileşen hasta sayısı ise 82.984 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 665 olduğu duyuruldu.