Ambulans Yağmurda Mahsur Kaldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen hastaya ulaşmak için köye giden ambulans, yağışlar nedeniyle yolda kaldı. Mahsur kalan ambulans, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gercüş ilçesinde dünden beri etkisini gösteren yağmur hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı bağlı Kırkat köyü Öteyaka mezrasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından 6'sı aynı aileden, 7 kişi etkilendi. Gaz etkilenenleri almaya giden bir ambulans, yağış nedeniyle yolda kalarak hastaya ulaşamadı. Bunun üzerine özel idare ekiplerinden yardım istendi. Gercüş Kaymakamlığı Özel İdare Şantiye Şefliği personelleri olay yerine giderek ambulansı saplanan çamurdan çıkartarak kurtardı. Hastalar hastaneye ulaştırıldı. - BATMAN