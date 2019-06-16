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Ambulansa yol vermedi

1 saat önce

Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.

Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi. Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Ambulansa yol vermedi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Seyhan, Merkez, Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, Güncel
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