Ambulansa yol vermedi
1 saat önce
Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi. Merkez Seyhan
ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı
'ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü.
(Fatih
Keçe - Serkan
Çetinkaya/İHA)
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