Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Alaattin mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam'dan Denizli'ye hasta taşıyan ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Elif Y.'ye çarptı. Yapılan inceleme sonucunda yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:29 - Kaynak: İHA
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