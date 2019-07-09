Son Dakika Haberleri: Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu
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Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu

1 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ö., bu sabah güvenlik güçlerine teslim oldu.

Amca-yeğeni öldüren şüpheli teslim oldu, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldüren Mehmet Ö., bu sabah güvenlik güçlerine teslim oldu.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde, Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan ile mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katıldığı tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı vurup, kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, kurtarılamadı.
Ahmet Alkan ile amcası Süleyman Alkan'ın cenazeleri, dün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde toprağa verildi.
ÜÇ KİŞİYİ DAHA VURACAĞINI SÖYLEMİŞ
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ö.'nün, Kocadere Mahallesi'nde yaşayan bazı kişileri telefonla arayıp, husumetli olduğu 3 kişiyi daha vuracağını söylemesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve yerleşimde geniş güvenlik önlemi aldı. İki gün boyunca kent merkezinde ve ilçede aranan Mehmet Ö., bu sabah polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Mehmet Ö., soruşturmayı yürüten Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Mehmet Ö.'nün jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
Süleyman Alkan, Ahmet Alkan, Denizli, Güncel
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