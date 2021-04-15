Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası - Son Dakika

Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası

15.04.2021 11:41

Amcasını silahla öldürdükten sonra cesedini parçalayan ve parçalarını İstanbul'un çeşitli noktalarına atan sanık Fahrettin Öztürk'ün yargılandığı davada karar çıktı. Fahrettin Öztürk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken hayatını kaybeden amcanın çocukları, babalarının cansız bedeninin görmekten dolayı yaşadıkları travmayı mahkemede anlattı.

Başakşehir'de bulunan iş yerinde tartıştığı amcası Rifat Rıza Öztürk'ü abdest aldığı esnada önce silahla vurup, ardından parçalara ayırarak İstanbul'un çeşitli bölgelerine atan sanık Fahrettin Öztürk'ün yargılandığı davada karar çıktı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz ile avukatları ve müştekiler; Meryem, Sümeyye, Gamze Vasfiye, Ahmet İhsan Öztürk ile avukatları katıldı.

"BABAMIN KOLSUZ CESEDİNİ GÖRMEK ZORUNDA KALDIM"

Maktulün eşi Meryem Öztürk, "Sanıkların idam edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, "Bu anlatılabilecek bir acı değil. Ailem çok mutsuz. Bir babanın gölgesini hiçbir şey tutmuyor" dedikten sonra söz alan maktulün oğlu Ahmet İhsan Öztürk de, "Bu adamlar benim gençliğimi elimden aldı. Ben babamın kolsuz cesedini gömmek zorunda kaldım" dedi.

"TAKDİR MAHKEMENİNDİR"

Son sözleri sorulan sanık Fahrettin Öztürk, "Takdir mahkemenindir" dedi. Diğer tutuklu sanık Ferhat Yılmaz ise, "Savcılık mütalaasına katılmıyorum. 26 aydır tutukluyum ailemle birlikte mağdur durumdayız. Olaydan sonra güvenlik güçlerine olayı anlatmadığım için çok pişmanım" diyerek beraatini istedi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Mahkeme heyeti, Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ı 'tasarlayarak kasten öldürme ve delilleri ortadan kaldırmak' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsine, 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan ayrı ayrı 2 yıl hapis ve bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan sanık Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın da 'suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına hükmetti.

"BABAMI DEFNETMEK İÇİN 10 GÜN PARÇALARININ BULUNMASINI BEKLEDİK"

Duruşma sonrası konuşan maktulün kızı Gamze Vasfiye Öztürk, "26 ay boyunca adaletin yerini bulmasını bekledik. Aradan iki yıl geçti, yaşananlar hala gerçek gelmiyor. Kardeşimin çığlıklarıyla uyandığı geceler bitmedi. Annemin sessiz hıçkırıkları kulaklarımda çınlıyor. Babamı defnetmek için 10 gün parçalarının bulunmasını bekledik mesela. Elleri olmadan gömüldü benim babam. Unutmak istiyor insan. Öyle ki, gün oldu en yakın arkadaşımın adına bile telefondan baktım. Yine de babamın cansız bedeninin fotoğrafları tek bir gün çıkmadı aklımdan. Güzel olması gereken her gün acı artık. Bizi hapsettikleri bu acılara rağmen bu vahşi cinayeti planlayan ve her aşamasına ortak olan sanık Ferhat Yılmaz 26 ayın çok zor geçtiğini söyleyip beraatini istedi. Biz ise hayata tutunabilmek için son bir umut. Çok şükür adalet yerini buldu, acıları unutturmasa da içimiz artık rahat" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; 26 Şubat 2019'da meydana gelen olayda Başakşehir'de Fahrettin Öztürk amcası Rıfat Rıza Öztürk'le tartıştığı sonrasında da arkadaşı Ferhat Yılmaz'ı arayarak yanına çağırdığı anlatıldı. Amcası abdest aldığı esnada önce silahla vurup, sonrasından da ölümünden emin olmak için kafasını kestiği, yanına gelen arkadaşı Ferhat Yılmaz ile cesedi parçaladığı ve bazı parçaları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek viyadüğe attıkları anlatılmıştı. Ferhat Yılmaz ardından Fahrettin Öztürk ile bir lokale gittiği orada bulunan Fatih Demir ve Turgut Kundakçı yaşanan olayı öğrenmeleri üzerine ikiliye eşlik ettikleri belirtildi.

Savcılık Fahrettin Öztürk ile Ferhat Yılmaz'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 8'er yıla kadar hapislerini istedi. Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'nın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fahrettin Öztürk, Ferhat Yılmaz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • NAMIK: MALDA YALAN MÜLKTE YALAN VAR GİT SENDE OYALAN.. DÜNYA SENİN OLSA NE YAZAR 80 SENE SONRA ELDEN AYAKTAN DÜŞECEK VE SONUNDA HESAP VERECEKSİN KISACIK ŞU ZAMAN DİLİMİNDE İNSANOĞLU HIRS VE NEFSİNİN PEŞİNDE YİYEMEYECEĞİ MALI MÜLKÜ BİRİKTİRMEYE ÇALIŞIYOR. PAYLAŞMAYI HİÇ DÜŞÜNMÜYOR OYSA BUNU ÖLÜNCE FARKEDECEK AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK YANİ SON PİŞMANLIK FAYDA ETMİYOR ANLAYACAĞIN Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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