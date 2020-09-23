AmCham Türkiye, Türk KOBİ'lerinin e-ihracatla küresel tedarik zincirine katılımını destekliyor - Son Dakika

Türkiye'deki ABD merkezli şirketleri temsil eden Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), Türk KOBİ'lerinin küresel değer zincirlerine daha fazla katılımı sağlama hedefi kapsamında başlattığı "E-Ticaret ile Hedef Amerika" online seminer serisinin ilkini 400'ü aşkın KOBİ'nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye/ABFT) yapılan açıklamaya göre, online seminerler yoluyla yurt dışına açılmayı ve büyümeyi hedefleyen tüm KOBİ'lere ABD'deki e-ticaret fırsatları tanıtılıyor. Aynı zamanda, kovid-19 krizi sonrası önemi artan e-ticaret konusunda farklı endüstrilerdeki KOBİ'lerin yeni normale adapte olmalarını sağlayacak bilgi ve rehberliğin sağlanması amaçlanıyor.

UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kılıç'ın moderatörlüğünü üstlendiği seminerde; Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şekerel Erdoğan, TBWA CEO'su Burcu Kayımtu, Microsoft Kurumsal Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar ve Modanisa Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Burak Aktaş "Müşteri ve Hedef Pazarın Tanınması" başlığı altında küresel e-ticaret trendlerine ilişkin veriler eşliğinde deneyim ve görüşlerini aktardılar.

Seminerler kapsamında; sektörel pazar analizi, hukuki sorumluluklar, finansal çözümler, ödeme yöntemleri, depolama çözümleri, gümrük ve iade süreçleri ve altyapı gibi KOBİ'lerin e-ihracat ile ilgili bilgi edinmek istedikleri ve karşı karşıya kalabilecekleri güçlüklerle ilgili pek çok farklı konu ele alınacak. Seminerler tüm KOBİ'lerin faydalanabilmesi için AmCham Türkiye web sitesine yükleniyor, ilk seminere amchamturkey.com adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kılıç, şunları aktardı:

"Kovid-19 salgını süreci dünya genelinde tüketici davranış ve beklentilerini yeniden şekillendirerek e-ticarette çok çeşitli fırsatlar ortaya çıkardı. Yenilikçi yaklaşımları benimseyen Türk KOBİ'leri, tüketiciye sunabilecekleri ürün çeşitliliğiyle artan talebi karşılayarak Türkiye ekonomisine çok büyük katma değer sunabilirler. Bu açıdan e-ticaret çok büyük bir potansiyel taşıyor. KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerini katılarak büyümelerine destek olmak AmCham Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Kovid-19 salgını ile birlikte de bu alandaki çalışmalarımıza hız verdik. Global e-ticaretin 6,4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği dünyamızda, Türk KOBİ'lerinin bu alanda oluşan yeni dinamiklerle tanıştırılmasına ve oluşan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Alışverişlerinde yabancı siteleri kullanan 75 milyon tüketicinin olduğu ABD pazarında KOBİ'lerimizin güçlü bir şekilde yer almalarını destekleyerek Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

İnovasyon ve sağlık ön plana çıkıyor

Teknolojinin katalizörlüğü ve global e-ticaret trendleri başlığı altında güncel gelişme ve verileri aktaran Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şekerel Erdoğan, şunları ifade etti:

"Perakende ekosistemine yön veren unsurlara baktığımızda, hayatı kolaylaştıran ürünler, çoklu kanal kullanımı, deneyim ekonomisi, kişiselleştirilmiş ürün/hizmetler, inovasyon ve sağlığın ön plana çıktığını görüyoruz. Kovid-19 pandemisi dijital dönüşüm hızlandırmakla kalmadı, tüketici tercihlerini kalıcı olarak değiştirdi. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yaklaşık yarısı (yüzde 49) hızlı tüketim ürünlerinde pandemi sonrasında da online platformları kullanarak alışveriş yapacağını belirtiyor, yani Türk tüketicisi çoklu kanal kullanımına başladı. Türkiye'de e-ticaret FMCG kategorilerinde üç haneli büyümelere devam ediyor.

Kovid öncesi e-ticaret büyümesi yüzde 57 iken, Covid döneminde e-ticaretteki büyüme yüzde 159'lara ulaştı ve yeni normal diye adlandırdığımız Haziran sonrası dönemde ise yüzde 123'ler seviyesinde büyümeye devam etti. Özellikle Asya ve ABD'de ön plana çıkan abonelik servisleri, artırılmış gerçeklik, canlı yayın alışverişi, taze gıdanın yükselişi, sosyal medyayla e-ticaretin iç içe geçmesi, temassız ödeme, hızlı teslimat, yapay zeka kullanımı ve ses komutuyla alışveriş önümüzdeki dönemde küresel olarak e-ticareti etkileyeceğini öngördüğümüz trendleri oluşturuyor. KOBİ'lerin bu alanlarda yetkinliklerini geliştirmeleri başarıyı yakalamalarında önemli rol oynayacak."

E-ticarette çok önemli bir pazar olan ABD'de marka olarak yer edinmek için tüketicinin ilgisini çekebilecek doğru stratejiler ile ilerlemek gerektiğinin altını çizen TBWA CEO'su Burcu Kayımtu, "350 milyon farklı ürünün olduğu bir platformda şirketinizin tüketiciye sunduğu değeri doğru bir pazarlama planı ile aktarması en büyük avantajı sağlayacaktır. Hedef kitleye ulaşmada data bazlı analizlerle nasıl bir yol izleneceği, ürün ve marka hikayesinin nasıl olması gerektiği, ürünlerinizle sosyal ve toplumsal fayda sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğin inşasına sağladığınız katkının nasıl öne çıkarılacağı gibi konulara ağırlık verilmesi rekabet gücünü artıracaktır. Bu anlamda pazarın iyi tanınması ve pazarlama yol haritasının çizilmesi konusunda destek alınması faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Microsoft Kurumsal Orta ve Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onay Afşar, "E-ticarette uzak mesafelerdeki tüketiciye ulaşmada veri, veri analizi ve yapay zekanın doğru kullanılması artık sadece bir gereksinimden öte bir anlam taşıyor. Açılmak istenen pazarlardaki trendler neler, hangi ürünler pazara sunulmalı gibi soruların yanıtları için verileri toplayan ve girmeye çalıştığınız ülke/eyaletin hava durumundan insanların alışkanlıklarına kadar bilgiler sunan algoritmalar bulunuyor. Siber güvenlik, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere uyum, donanım ve teknoloji altyapısı gibi alanlarda alınan destek ve bu alanlara yapılan yatırım yalnızca pazara olabildiğince hızlı giriş yapılmasını değil, düşük bütçelerle rekabetçi olunabilmesini de sağlayacaktır." dedi.

Modanisa Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Burak Aktaş ise farklı pazarlardaki tüketici ihtiyacının doğru tespit edilmesi ve bunu karşılayacak ürünün sunulması gerektiğini belirterek, "E-ihracatta, B2B ihracattan farklı olarak doğrudan yurtdışındaki nihai tüketici talebine talip oluyorsunuz ve bir anlamda o ülkelerdeki perakendeciler veya online ticaret yapanlarla rekabete giriyorsunuz. Buradaki esas değer o tüketiciye doğrudan ulaşabildiğiniz zaman yaratacağınız katma değer. E-ihracat gerçekten hem Türkiye'ye olan katkısı, hem de ürününüzün üzerine koyabileceğiniz katma değer anlamında çok daha doğru bir ihracat türü." yorumunu yaptı.