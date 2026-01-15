Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını yarın sürecek.
Son Dakika › Spor › Amed Sportif, Erzurumspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
