Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

STAT: 5 ŞubatHAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Arif Dilmeç (xx), Kadir Akıllı (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) - Aykut Çolakoğlu (xx), Rıza Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Ali Mert Aydın (xx), Berkay Samancı (xx), Metehan Yılmaz (xx), Barışcan Işık Altunbaş (xx), Onur Taha Takır (xx) (Dk.60 Berkin Taşkın x), Emirhan Özyaşar (xx) (Dk.80 Altar Han Hidayetoğlu x), Fatih Aktay (xx)AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah Yiğiter (xx) - Erman Bulucu (xx), Emrah Taysı (xx), Serkan Yavuz (xx), Anıl Şahin (xx), Bünyamin Yürür (xx), Mansur Çalar (xx) (Dk.89 Abdullah İstemi xx), Halil İbrahim Sönmez (xx) (Dk.75 Muhlis İstemi x), Zeki Korkmaz (xx) (Dk.67 Oğuzhan Öztürk x), Sinan Akaydın (xx), Yusuf Yağmur (xx) (Dk.46 Mesut Can x)SARI KARTLAR: Barışcan Işık Altunbaş (Niğde Anadolu FK) - Zeki Korkmaz (Amed Sportif)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 14'üncü hafta maçında Niğde Anadolu FK, sahasında Amed Sportif ile 0-0 berabere kaldı.
- Kaynak: DHA
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