Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor: 3-2

17 dakika önce

STAT: DiyarbakırHAKEMLER: Alim Kandemir, Ali Etlikçi, Ahmet UluAMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- İlyas, Yiğitcan, Ferhat, Oğuz, Bünyamin, Mehmet Sıddık (Dk.89 Nezir), Hasan, Muhammed Burak (Dk.85 Mehmet Erkut), Gökhan, Furkan (Dk.

Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Demirspor: 3-2, System.String[]


STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Alim Kandemir, Ali Etlikçi, Ahmet Ulu

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- İlyas, Yiğitcan, Ferhat, Oğuz, Bünyamin, Mehmet Sıddık (Dk.89 Nezir), Hasan, Muhammed Burak (Dk.85 Mehmet Erkut), Gökhan, Furkan (Dk.90 Berat)

ANKARA DEMİRSPOR: Zeki- İsmail, Hüseyin, Umut, Hakan, Ramazan, Sefa Ali (Dk.46 Çağatay), Serkan Özdemir (Dk.86 Ozan), Serkan Gürses (Dk.64 Akın), Burak, Mustafa Tahir

GOLLER: Dk.7 ve Dk.52 Furkan, Dk.42 Ferhat, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk.45 Umut, Dk.53 Mustafa Tahir (pen) (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Furkan, (Amed Sportif Faaliyetler), Burak, Çağatay, Akın (Ankara Demirspor)

KIRMIZI KART: Dk.53 Yiğitcan (Amed Sportif Faaliyetler)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Ankara Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

7'nci dakikada Gökhan'ın şık pasında hareketlenen Furkan yerden güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Gökhan sol taraftan köşe atışı kullandı. Ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Ferhat sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

45'inci dakikada Mustafa Tahir'in sağdan ceza alanına ortasıyla buluşan Umut yerinde bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

52'inci dakikada Gökhan sağdan ceza alanına doğru uzun bir top ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topa yükselen Furkan sert bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

53'üncü dakikada sol taraftan gelişen bir Ankara Demirspor atağında Burak'ın ceza alanına ortaladığı topu kaleci Erdi yumrukladı, seken topla buluşan Umut'un şutu Yiğitcan'ın eline çarptı. Hakem Alim Kandemir önce penaltı noktasını işaret etti ardından Yiğitcan'ı kırmızı kartla oyundan attı. Penaltı atışını kullanan Mustafa Tahir topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 3-2.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:10 Kaynak: DHA

Mehmet Sıddık, Ankara Demirspor, Spor
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