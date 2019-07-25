Amed Sportif Faaliyetler Erkut'la anlaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de iç transfer çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
(TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de iç transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erkut Şentürk
'le sözleşme yeniledi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erkut Şentürk
ile sözleşme yenilendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Transfer çalışmalarına devam eden transfer komitemiz, yürütülen çalışmalar kapsamında sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha mevkinde oynayan genç sporcumuz Mehmet Erkut
Şentürk ile görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme sonunda sporcu ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır". - DİYARBAKIR
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