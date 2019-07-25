Son Dakika Haberleri: Amed Sportif Faaliyetler Erkut'la anlaştı
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Amed Sportif Faaliyetler Erkut'la anlaştı

24 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de iç transfer çalışmaları devam ediyor.

Amed Sportif Faaliyetler Erkut'la anlaştı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de iç transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Erkut Şentürk'le sözleşme yeniledi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Erkut Şentürk ile sözleşme yenilendiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Transfer çalışmalarına devam eden transfer komitemiz, yürütülen çalışmalar kapsamında sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha mevkinde oynayan genç sporcumuz Mehmet Erkut Şentürk ile görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme sonunda sporcu ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır". - DİYARBAKIR
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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