Amed sportif faaliyetler - sancaktepe fk: 1-2

28'inci dakikada Burak'ın ceza alanına yerden ortaladığı topun gelişine Onur vurdu. Meşin yuvarlak yakın kale direğinin dibinden ağlara gitti: 1-0. 31'inci dakikada Melik'in ceza alanına yerden gönderdiği topla buluşan Erhan, sırtı kaleye dönük olmasına rağmen dönerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 47'nci dakikada Alaattin Hamza'nın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Melik, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Sancaktepe Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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