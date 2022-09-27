ZONGULDAK - Sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı

27.09.2022 17:19

-Ameliyat olan kedinin görüntüsü -Veteriner Hekim Önder Alkan ile röportaj Zonguldak'ta sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokak kedisinin sağ gözünde tespit edilen tümör ameliyatla alındı.

- Ameliyat olan kedinin görüntüsü

-Veteriner Hekim Önder Alkan ile röportaj Zonguldak'ta sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sokak kedisinin sağ gözünde tespit edilen tümör ameliyatla alındı.

Kent merkezinde bir hayvansever, gözünde akıntı bulunan 5 yaşındaki sokak kedisini tedavi ettirmek için veteriner kliniğine götürdü.

Kedinin yapılan muayenesinde sağ gözünde tümöre rastlandı. Bir aylık kemoterapi tedavisine rağmen büyümeye devam eden tümör, ameliyatla alındı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, gazetecilere, tümörün kedinin gözyaşı salgılarının buruna aktığı kanalda gelişerek gözün tamamını kapladığını anlattı.

Kemoterapi tedavisi başarısız olunca gözle beraber kanalları almak zorunda kaldıklarını aktaran Alkan, "Bundan sonra hastamız tek gözle yaşayacak. Tabii ki bizim endişemiz tümörün tekrar etmesi. Bunu öğrenmek için aldığımız numuneyi patolojiye gönderdik. Sonuca göre tedaviye devam edeceğiz. Şu anda yaranın iyileşmesi, dokuların çabuk kendine gelmesi için lazer tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Sokak kedisinin gözündeki tümör ameliyatla alındı - Son Dakika
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