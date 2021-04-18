Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi

Fenerbahçe taraftarının en sevdiği isimlerden olan Altay Bayındır bugün ameliyat oldu. İki gün önce şut çalışması sırasında skafoid kemiği kırılan 23 yaşındaki file bekçisi, bugün operasyon geçirdi. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" bilgilendirmesi yapıldı.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Dün kötü haberin paylaşılmasının ardından Altay için binlerce destek mesajı geldi. Rakip kulüpler ve futbolcular, Altay için geçmiş olsun paylaşımı yaptı. Milli Takım'ın kalesinde rakabet ettiği ve Trabzonspor'daki performansıyla hep kıyaslamalara tutulan Uğurcan Çakır da Altay için, "Daha güçlü döneceksin" paylaşımı yaptı.