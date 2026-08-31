Amerikalı siyaset bilimci Jeter: Avrupa’da merkez siyasetler zayıflıyor - Son Dakika
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Amerikalı siyaset bilimci Jeter: Avrupa’da merkez siyasetler zayıflıyor

Amerikalı siyaset bilimci Jeter: Avrupa’da merkez siyasetler zayıflıyor
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Amerikalı siyaset bilimci Jared Jeter, Avrupa’da Fransa ve Almanya gibi ülkelerde merkez siyasetlerin çözüm üretemediğine dikkat çekti. Merkez siyasetlerdeki birleşmenin ise ideolojik değil muhalefet korkusundan olduğunu belirtti.

New Lines Enstitüsü siyasi analisti Jared Jeter, haber portalı RRN'ye (rrn.com.tr) konuştu. Avrupa’daki büyük ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlığa dikkat çeken Jeter, halkın çözüm üretemeyen hükümetlere karşı tepki gösterdiğini söyledi.

Jeter'e göre, Fransa'daki merkezci politikacıları bir arada tutan temel unsur ideolojik benzerlikleri değil. Amerikalı siyaset bilimci, bu pozisyonun Le Pen’in önderlik ettiği Ulusal Cephe’nin liderlik edebileceği bir hükümete duydukları derin muhalefet ve korkudan kaynaklandığını vurguladı. 

"FRANSIZ HÜKÜMETİ İÇİN ÖNCELİKLİ ENDİŞE; EKONOMİ"

Fransız hükümeti için öncelikli endişenin ekonomi olduğunu belirten Jeter, Brexit sonrası İngiltere'de yaşanan sorunların Fransa’da yaşanabileceği kaygısının olduğunu belirtti. Brexit sonrası işsizlik ve serbest ticaretteki azalma gibi olumsuz etkilerin Fransız kuruluşu içinde bir alarm durumu yarattığına dikkat çekti. Buna bağlı olarak Fransız siyasi elitleri, İngiltere'dekine benzer bir ekonomik gerileme yaşamak istemiyor.

Jeter, dokuz yıldır iktidarda olan Macron yönetiminin yarattığı siyasi yorgunluğa da dikkat çekti. Amerikalı siyaset bilimci, hükümetin siyasi solun da mevcut yönetimi yapısal sorunları çözmede yetersiz ve aşırı derecede "şirket yanlısı" olarak gördüğünü vurguladı. Jeret, yeni bir neoliberal hükümetin bu kronik sorunları çözebileceğine olan inancın da giderek zayıfladığını ifade etti.

Almanya, Siyaset, Fransa, Avrupa, Son Dakika

Son Dakika Amerika Amerikalı siyaset bilimci Jeter: Avrupa’da merkez siyasetler zayıflıyor - Son Dakika

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