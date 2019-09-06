Amerikan Açık finalinde nesiller mücadelesi: 37'sindeki S. Williams 19 yaşındaki Andreescu'ya karşı

Teniste yılın son Grand Slam turnuvası Amerikan Açık'ta bu cumartesi oynanacak tek kadınlar finalinde nesiller mücadelesi yaşanacak.



Bir tarafta 38 yaşına 3 hafta sonra girecek Serena Williams, diğer taraftaysa deneyimli raketin yarı yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu dünyanın en prestijli turnuvalarından birini kazanmak için korta çıkacak.