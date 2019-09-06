Son Dakika Haberleri: Amerikan Açık finalinde nesiller mücadelesi: 37'sindeki S. Williams 19 yaşındaki Andreescu'ya karşı
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Amerikan Açık finalinde nesiller mücadelesi: 37'sindeki S. Williams 19 yaşındaki Andreescu'ya karşı

18 dakika önce

Amerikan Açık finalinde nesiller savaşı: 37 yaşındaki S. Williams 19 yaşındaki Andreescu'ya karşı

Amerikan Açık finalinde nesiller mücadelesi: 37'sindeki S. Williams 19 yaşındaki Andreescu'ya karşı, System.String[]

Teniste yılın son Grand Slam turnuvası Amerikan Açık'ta bu cumartesi oynanacak tek kadınlar finalinde nesiller mücadelesi yaşanacak.


Bir tarafta 38 yaşına 3 hafta sonra girecek Serena Williams, diğer taraftaysa deneyimli raketin yarı yaşındaki Kanadalı Bianca Andreescu dünyanın en prestijli turnuvalarından birini kazanmak için korta çıkacak.

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Serena Williams, Euronews, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:45 
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