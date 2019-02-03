Son Dakika Haberleri: Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakımda...

Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakımda...

1 saat önce

'ACIMIZ BÜYÜK'Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu.

Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Çakmak'ın Sobadan Zehirlenen Annesi Öldü, Babası Yoğun Bakımda..., System.String[]
'ACIMIZ BÜYÜK'

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Ampute Futbol Milli Takımı kaptanı  Osman Çakmak, "Hep söylediğimiz buydu. Milli takım kampı, Avrupa Şampiyonası derken anne ile babayla ilgilenme fırsatımız olamadı. Acımız büyük. Büyük bir devletiz. Babam şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. İnşallah Cenabı Allah iki acıyı bir arada yaşatmaz. Allah her şeyin hayırlısını versin. Tüm yetkililer burada, herkes sefer oldu" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:22 Kaynak: DHA

Osman Çakmak, Futbol, Güncel
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