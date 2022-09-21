Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışmadan etkilenen Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Ak-Say köyündeki tahribatı görüntüledi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinin ortasında Tacikistan'a ait Voruh yerleşim birimine (anklav) komşu olan 2 bin nüfuslu Ak-Say köyü, çatışmadan en çok zarar gören köylerden biri oldu.

Ak-Say köyünde, hemen hemen tüm evlerin, ahırların, garajların, dükkanların ve araçların kül olduğu görüldü.

Harabeye dönen köydeki evler ve bazı evlerin duvarlarındaki kurşun izleri kameraya yansıdı.

Çatışmanın başlamasıyla tahliye edilen köyde, sessizlik hakim iken köy halkına ait evcil hayvanlar köy alanında başıboş kaldı.

Kısa süre önce inşa edilen ve Ak-Say köyüne giden tek ulaşım arteri olan 36 metrelik köprü çatışma sırasında zarar gördü. Üzerine toprak dökülen köprüden, geçici olarak ulaşım sağlandığı görüldü.

Köprünün yanında yanmış halde kalan kamyon ve otomobiller, buradaki çatışmanın şiddetin boyutunu gösterdi.

400'e yakın yapı zarar gördü

Batken Vali Birinci Yardımcısı Marufhan Tulayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde 400'e yakın yapının zarar gördüğünü belirterek, "Bunun içinde cami, okul, idari binalar, sağlık ocağı, kreş binası da var." dedi.

Kırgız-Tacik sınır bölgesinde durumun istikrarlı olduğunu belirten Tulayev, bazı bölgelerde gelirimin mevcut olduğuna işaret etti.

Tulayev, bölgeden tahliye edilenlerinin henüz evlerine dönmelerine izin vermediklerine dikkat çekerek, bölgede hasar tespit çalışması yürüttüklerini, tüm ekiplerin sınır köylerinde çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 16 Eylül'de yaşanan çatışmada, her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.