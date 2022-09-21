Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi

21.09.2022 18:04
Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışmadan etkilenen Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Ak-Say köyündeki tahribatı görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA), Kırgızistan ile Tacikistan milli muhafızları arasında 16 Eylül'de yaşanan çatışmadan etkilenen Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Ak-Say köyündeki tahribatı görüntüledi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesinin ortasında Tacikistan'a ait Voruh yerleşim birimine (anklav) komşu olan 2 bin nüfuslu Ak-Say köyü, çatışmadan en çok zarar gören köylerden biri oldu.

Ak-Say köyünde, hemen hemen tüm evlerin, ahırların, garajların, dükkanların ve araçların kül olduğu görüldü.

Harabeye dönen köydeki evler ve bazı evlerin duvarlarındaki kurşun izleri kameraya yansıdı.

Çatışmanın başlamasıyla tahliye edilen köyde, sessizlik hakim iken köy halkına ait evcil hayvanlar köy alanında başıboş kaldı.

Kısa süre önce inşa edilen ve Ak-Say köyüne giden tek ulaşım arteri olan 36 metrelik köprü çatışma sırasında zarar gördü. Üzerine toprak dökülen köprüden, geçici olarak ulaşım sağlandığı görüldü.

Köprünün yanında yanmış halde kalan kamyon ve otomobiller, buradaki çatışmanın şiddetin boyutunu gösterdi.

400'e yakın yapı zarar gördü

Batken Vali Birinci Yardımcısı Marufhan Tulayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde 400'e yakın yapının zarar gördüğünü belirterek, "Bunun içinde cami, okul, idari binalar, sağlık ocağı, kreş binası da var." dedi.

Kırgız-Tacik sınır bölgesinde durumun istikrarlı olduğunu belirten Tulayev, bazı bölgelerde gelirimin mevcut olduğuna işaret etti.

Tulayev, bölgeden tahliye edilenlerinin henüz evlerine dönmelerine izin vermediklerine dikkat çekerek, bölgede hasar tespit çalışması yürüttüklerini, tüm ekiplerin sınır köylerinde çalışma içinde olduklarını söyledi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında 16 Eylül'de yaşanan çatışmada, her iki tarafta da 100 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov BM'de Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaya değindi Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı Kırgızistan ile Tacikistan arasında barışı hedefleyen bir protokol imzalandı
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kırgızistan, Tacikistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:04:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmadan geriye kalan tahribat görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement