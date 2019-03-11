Son Dakika Haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgüt Mensubu Olmayan Askeri Öğrencileri Ordudan Tasfiye Etmek...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgüt Mensubu Olmayan Askeri Öğrencileri Ordudan Tasfiye Etmek...

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgüt Mensubu Olmayan Askeri Öğrencileri Ordudan Tasfiye Etmek..., System.String[]
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Kuleli Askeri Lisesi, Başsavcı, Güncel
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