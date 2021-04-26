Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu "Mergüze" ve "Ata" olarak tescillendi - Son Dakika

Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu "Mergüze" ve "Ata" olarak tescillendi

26.04.2021 11:03
Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillendi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillendi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İhsangazi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İhsangazi Belediyesi tarafından siyez buğdayının tohumunun tescillenmesi amacıyla 2016 yılında çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında 2016 yılında siyez buğdayı hasat döneminde İhsangazi'den 40, Seydiler'den 5, Kastamonu merkezden 4 ve Devrekani'den de 1 çiftçi olmak üzere toplam 50 çiftçinin tarlasından siyez buğdayı başakları alındı.

Toplanan siyez buğdayı başaklarından elde edilen tohumlar, 2016 yılından bu yana her yıl hem İhsangazi ilçesinde hem de Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme parsellerine ekildi.

Tamamlanan çalışma kapmasında siyez tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillendi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine, siyezin İhsangazi ilçesiyle özdeşleştiğini söyledi.

İlçede yıllardır siyez tarımı yapıldığını belirten Sağlık, "Son 20 yıldır Türkiye'de tanınırlığının artması, içindeki besin değerlerinin sağlık açısından öneminin fark edilmesiyle rağbet görmeye başladı. Özellikle genetiğiyle oynanmamış bir çeşit olması, 10 bin yıllık geçmişinin bulanması bunu çok daha önemli kılmaktaydı. Biz de atalarımızdan bize miras kalan siyez tohum çeşidini yaşatarak bizden sonraki nesillere nasıl genetiği değişmeden devredebiliriz noktasında ciddi çalışmalar yürüttük." dedi.

Türkiye'de 20 yıldır siyez festivali yapan tek ilçe olduklarını dile getiren Sağlık, "Siyezin Türkiye'de tescilli bir tohum çeşidi bulunmamaktaydı. 5-6 yıllık süre zarfında yapılan deneme üretimlerinde en iyi 2 çeşit seçilerek 15 Nisan'da Bakanlığımızın ilgili birimince tescillendi. Bunlardan bir tanesinin adı Mergüze, bir tanesinin adı ise Ata siyezi oldu. Mergüze, ilçemizin bundan önceki ismidir. Burada bir ahde vefa örneği de sergilendi." diye konuştu.

Sağlık, Türkiye'nin değişik yerlerinde siyez tarımı yapan çiftçilerin tohum talebi bulunduğunu, daha önce tescilli tohum olmadığı için bilinçsiz tohum satışı yapıldığını anlattı.

Tescilli tohumların Kastamonu ve İhsangazi'ye ciddi kazanımlar getireceğinin altını çizen Sağlık, şunları kaydetti:

"Verimliliğin ve kalitenin artırılması, üretimde kararlılığın sağlanması, kaliteli ürün yetiştirilmesi sağlanacak. Tohumun tescillenmesiyle siyezin Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıt altına alınması, tanınmasına vesile olacak. Sertifikalı tohum olarak ülkemizde ve yurt dışında satışı, aynı zamanda da bu tohumdan elde edilen ürünlerin satışı yapılabilecek. Bakanlığın verdiği sertifikalı tohum desteklerinde de yararlanılabilecek. Tohum çeşitlerinin Türkiye'nin değişik yerlerinde satışının yapıldığı Tarım Kredi Kooperatifi gibi birliklerde de artık Kastamonu'dan Mergüze ve Ata siyezi ismiyle tohum çeşitlerimiz raflarda yerini almış olacak."

Siyez üreticisi İrfan Çakal da siyez tohumunun tescillenmesinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bizim için gurur verici. Yardım eden, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Mergüze ve Ata siyezimizi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcık, Türkiye, Tohum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu 'Mergüze' ve 'Ata' olarak tescillendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı Görenlerin dünyası başına yıkıldı! 16 yaşındaki İsa, evin balkonunda kendisini astı Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti Bütün aile yıkıldı! Korona tedavisi gören baba kız, 3 saat arayla hayatını kaybetti Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar verecek Son Dakika! İletişim Başkanı Altun'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: İlişkilerimize ciddi zararlar verecek Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Dolar ve altın haftaya yükselişle başladı! Kur son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti         
12:02
Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti Burak Yılmaz'ın golünden sonra Fransız spiker kendinden geçti         
11:33
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı         
11:16
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış         
10:37
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada 15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada         
10:13
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı         
09:53
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum         
09:28
Basın mensuplarından Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi Basın mensuplarından Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi         
08:09
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti         
23:49
5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı 5 katlı binadan atlayan şahsın görüntüleri anbean kameraya yansıdı         
21:32
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi         
18:31
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı         
16:37
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 12:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu'da 10 bin yıllık siyez buğdayının tohumu "Mergüze" ve "Ata" olarak tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei