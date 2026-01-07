Anadolu Efes, Paris Basketbol'a Yenildi

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Arnau Padros (İspanya)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9, Swider

Paris Basketbol: Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M'Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11, Ayayi, Shahrvin 2

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-65

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 14. yenilgisini yaşadı.

Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Lee ile hücumda skor ürettiği ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Fransız temsilcisi de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Son 1 dakikada Loyd ve Ercan Osmani ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Paris Basketbol, 11. dakikada M'Baye'nin pota altından bulduğu basketle durumu 21-21'e getirdi. Dış atışlardan isabet bulmaya devam eden Fransa temsilcisi, 16. dakikada Cavaliere'nin üç sayılık basketiyle karşılamada öne geçti: 32-35. Paris Basketbol, iyi geçirdiği ikinci çeyreği 40-39 üstün tamamladı.

İki takımın da temposunu artırdığı ikinci yarıda skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Anadolu Efes, özellikle bu çeyrekte Weiler-Babb ve Dozier ile basketler buldu. Konuk ekipte ise bu periyotta Hifi, skor üretiminde öne çıktı. Fransa temsilcisi, son çeyreğe 65-64 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 35. dakikada Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 77-72. Paris Basketbol da son 40 saniyede Hifi'nin dış atıştan bulduğu basketle 10-0'lık seriye ulaşarak rakibine cevap verdi: 82-77. Fransa ekibi, karşılaşmanın devamında farkın azalmasına izin vermeyerek sahadan 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.