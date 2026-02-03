Anadolu Efes, Valencia'yı Farkla Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anadolu Efes, Valencia'yı Farkla Geçti

03.02.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, EuroLeague'de Valencia Basket'i 107-90 mağlup ederek 7. galibiyetini aldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Marcin Kowalski, Thomas Bissuel

ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Loyd 19, Osmani 20, Poirier 5, Weiler-Babb 7, Lee 18, Jones 15, Şehmus Hazer 6, Smits 4, Sarper Mutaf 3, Erkan Yılmaz

VALENCIA BASKET: Taylor 7, Thompson 11, Badio 2, Sako 9, Pradilla 4, Key 10, Reuvers 30, Montero 5, Guaita 8, Moore 4, Asenjo

1'İNCİ PERİYOT: 33- 14

DEVRE: 57-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-64

EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk ettiği maçtan 107 –90 ayrıldı.

Maça iyi savunma yaparak ve kolay top kaybı yapmadan başlayan Anadolu Efes'te Saben Lee attığı 10 sayıyla ilk periyot sona ermeden hem kendi sayısını hem de farkı çift hanelere taşıdı. İlk çeyreğin bitimine 1.43 dakika kala farkı 25-14 farkı çift hanelere taşıyan lacivert beyazlı takım periyot sonunda farkı 1f9 sayıya çıkardı: 33-14.

İkinci periyotta kolay sayılar bulan konuk ekip farkı eritmeye başladı ve ilk yarının bitimine 1.30 dakika kala 52-43'lük skorla farkı tek hanelere indirdi. Anadolu Efes ilk periyottaki savunmasını 2'nci periyoda taşıyamasa da özellikle Jordan Loyd'un ofansif katkısıyla soyunma odasına 57-46 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Anadolu Efes, Ercan Osmani'den gelen skor katkısıyla son periyoda 20 sayı önde girdi: 84-64.

Temsilcimiz rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek karşılaşmadan 107-90 galip ayrılarak 7'nci galibiyetine imza attı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anadolu Efes, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Valencia'yı Farkla Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:40:09. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Valencia'yı Farkla Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.