Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama - Son Dakika Ekonomi

Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C.

Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama, System.String[]

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sundukları teklife ilişkin değerlendirme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Şirketten, KAP'a yapılan açıklamada, "Teklifimizin geçerlilik tarihinin 30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı tarafımıza ulaşmış olup, şirketimiz ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.

Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış
Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]