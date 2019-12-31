Anadolu Isuzu'dan taşıyıcı ve kurtarıcı araç projesine ilişkin açıklama

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sundukları teklife ilişkin değerlendirme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Şirketten, KAP'a yapılan açıklamada, "Teklifimizin geçerlilik tarihinin 30.06.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı tarafımıza ulaşmış olup, şirketimiz ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır.

Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur." ifadeleri kullanıldı.