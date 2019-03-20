Son Dakika Haberleri: Anadolu Kadınları' Adlı Oyun, Sahnelendi

Anadolu Kadınları' Adlı Oyun, Sahnelendi

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde tamamı kursiyerlerden oluşan tiyatro topluluğu, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Anadolu Kadınları' adlı oyunu sahneledi.

Anadolu Kadınları' Adlı Oyun, Sahnelendi, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde tamamı kursiyerlerden oluşan tiyatro topluluğu, Kurtuluş Savaşı'nın 100'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Anadolu Kadınları' adlı oyunu sahneledi.

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi olan 'Anadolu Kadınları' adlı tiyatro oyununda, Foça Halk Eğitim Merkezi Tiyatro kurslarına devam eden ve tamamı ilçede görev yapan aralarında şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve hizmetlilerin bulunduğu 25 kişi rol aldı. Öğretmen Ümit Görgülü, oyunu, eşi Duygu Çokgezer'in 'Anadolu Kadınları' adlı fotoğraf sergisinden esinlenerek yazdı ve yönetti. Koreografisini ise öğretmen Feridun Sertkaya tasarladı. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, 2 bölümden oluştu. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, Foça Milli Eğitim eski Müdürü Celal Yıldız, emekli milli eğitim mensupları, bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar oyunu izledi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:02 Kaynak: DHA

İzmir, Foça, Güncel
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