Anadolu Medya Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anadolu Medya Çalıştayı Başladı

Anadolu Medya Çalıştayı Başladı
09.02.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UBK tarafından düzenlenen çalıştayda basın ve yapay zeka üzerine tartışmalar yapılıyor.

Uluslararası Basın Yayın Konfederasyonu (UBK) tarafından düzenlenen "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" konulu 11. Anadolu Medya Çalıştayı başladı.

Bir otelde düzenlenen çalıştaya, mesleğinde tecrübeli gazeteciler, gazeteci kökenli bazı milletvekilleri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, birçok meslek grubunun gelişen teknolojiden etkilendiğini söyledi.

Basının ise teknolojik gelişmelerin risklerini en fazla taşıyan sektör olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"Yapay zeka, haberleri derleyip toparlayıp, bir öneride bulunan sistem. Ne kadar yalan, yanlış bilgi yüklenirse o kadar yanlış sonucun çıkmasını ortaya koyan bir sistem. Nasıl ki 20-30 yıl önce internet ilk hayatımıza girmeye başladığında 'Ne büyük bir nimet, nasıl bir sistem.' deyip gururla bunu almak için heyecanla adım atıyorduk, bugün yapay zekada bunu yapıyoruz. Ama geldiğimiz yerde 'büyük nimet' dediğimiz internetin aslında 'büyük bir çöplüğe' dönüştüğünü, bunu yaparken de her meslek grubunun, her siyasetçinin, her devletin buna katkısı olduğunu üzülerek görüyoruz.

Tabii 'Yapay zekada bir kanun çıksın, mesleğimize ilişkin bir üst kanun çıksın, her şey çözülsün.' demek bir ütopya, mümkün olmayan bir iş. Hayatın doğal akışına aykırı. Eğer yapay zeka sürecinde de yeni internet sürecinde de eğer başta basın mensuplarımız olmak üzere gerekli tedbirleri almaz, riskleri paylaşmaz, kanun, yönetmelik gibi adımları atmazsak 20-30 sene önce internete 'nimet' diyenlerin 'çöplük' demeye başladığı gibi 'Aman ne büyük yardımı var bizim mesleğimize' dediğimiz yapay zekanın, yarın çok farklı konuların gündemi haline geldiğini görmek durumundayız."

Turan, sosyal medyaya tümüyle müdahale etmenin, basına kanunla yön vermenin mümkünatı ve gereği olmadığını düşündüğünü kaydetti.

"'İddia edilmektedir' dediğiniz anda sınır yok"

UBK Başkanı Şakir Gürel de medyada bir öz denetim mekanizmasının kurulmasının şart olduğunu belirterek, Türkiye Barolar Birliği'nin kendi içinde nasıl bir denetim mekanizması varsa medyanın da benzer bir öz denetim mekanizmasına sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve UBK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise artık haber yazarken "iddia edilmektedir" ifadesi kullanılarak her türlü yalanın söylendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"'İddia edilmektedir' dediğiniz anda sınır yok. Bundan aslında sadece etkilenenler değil, etkileyenler de muzdarip. Bu kadar başıboşluk ancak 'kaos' ile ifade edilebilir. Aşağı yukarı 50 senemi bu işe harcadım ve bu kadar rahatsız olduğum bir dönem olmadı. Basın konusunda bu kadar zorlandığımı görmedim. Her an her şey değişebiliyor. Bu kadar belirsiz bir ortamda basın mensuplarını takdir ediyorum."

UBK Yüksek İstişare Kurulu Heyeti Yavuz Selim Kıran da 11'incisi gerçekleştirilen çalıştaylarda basının temel sorunlarına kararlılıkla dikkat çekilmesinin ve her çalıştayın ardından bu konuların güçlü bir şekilde takip edilmesinin son derece örnek ve takdire şayan olduğunu ifade etti.

Ankara 1 No'lu Baro Başkanı Mustafa Köroğlu ise yalnızca çalıştay için toplanılmadığını, demokrasinin temel meselelerinden biri olan hakikatin kamusal alanda yaşayabilmesi konusunda bir araya gelindiğini söyledi.

Çalıştay, yarın yapılacak UBK Yönetim Kurulu Toplantısı ile devam edecek.

Kaynak: AA

Bülent Turan, Şakir Gürel, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Medya Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam’da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da eski bir bina çöktü: 6 ölü, 7 yaralı
Portekiz’in yeni cumhurbaşkanı belli oldu Portekiz'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 20:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu Medya Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.