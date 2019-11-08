Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili
Son Dakika Güncel Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili

Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili

7 saat önce

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili, System.String[]

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.


Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı. Cami avlusuna kadar taşan kalabalığın kıldığı namazın ardından okunan mevlit, kaside ve ilahiler dinlendi.


Programa katılan vatandaşlar ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı. - HATAY

Mevlit Kandili, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:52:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun ilk camisinde Mevlid Kandili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]