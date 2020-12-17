Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

17.12.2020 14:25
Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bulunduğu yerde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu bulunduğu yerde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul yönüne seyreden 06 BFB 076 plakalı Ozan D. idaresindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Aytekin Y'nin kullandığı 16 STG 60 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Ozan D, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika


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