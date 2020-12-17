Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Kazada sürücü Ozan D, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor