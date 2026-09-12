Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! İstanbul yönü kilitlendi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! İstanbul yönü kilitlendi

Anadolu Otoyolu\'nda korkutan kaza! İstanbul yönü kilitlendi
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Ankara'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otoyolda trafik kilitlenme aşamasına geldi.

Ankara'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde trafik kazası meydana geldi. Otoyolda trafik kilitlenme aşamasına geldi.

TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ

Ankara'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kaza, otoyolun İstanbul yönünde meydana geldi. Otoyolda ticari bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! İstanbul yönü kilitlendi

KAZA UCUZ ATLATILDI

Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Son Dakika Ankara Anadolu Otoyolu'nda korkutan kaza! İstanbul yönü kilitlendi - Son Dakika

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