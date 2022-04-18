Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı

18.04.2022 21:38
Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Piyano Günleri'nin açılış konserinde devlet sanatçısı Gülsin Onay, sanatseverlerle buluştu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Piyano Günleri'nin açılış konserinde devlet sanatçısı Gülsin Onay, sanatseverlerle buluştu.

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli piyanist ve eğitmenleri, öğrenciler, eğitmenler ve sanat severlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının zor şartlarına rağmen yüksek katılım ve destekle gerçekleşen bu etkinliği, aslında salgın karşısında insanlık direnci ve azminin bir göstergesi olarak yorumlamanın mümkün olduğunu ifade eden Tüzün, şunları söyledi:

"Eski insanlar sanat zor zamanlar içindir derlermiş. Kuşkusuz doğru. İnsanlığın tüm değişimlere karşı kendi konumunu sağlıklı bir şekilde belirleyebilmesinin temel unsurlarından biri sanat. Kuruluşundan günümüze sanatın ışığını Eskişehir üzerinden eksik etmeyen Anadolu Üniversitesi bu yolda yürüyecek öğrencilerimizi ve sanat severleri aydınlatmak, bilgilerini bizlerle paylaşmalarına imkan sağlamak için bu hafta çok kıymetli ustaları konuk ediyor Eskişehir'de. Huzurlarınızda tüm bu kıymetli ustalarımızı, konuklarımızı saygıyla selamlıyor, kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum."

Konuşmanın ardından, 3. Uluslararası Piyano Günleri'nin açılış konserinde Gülsin Onay, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin'in yanı sıra Türk bestekar Ahmet Adnan Saygun'un eserlerine yer verdi.

Konserde Onay'ın performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı
Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı
Anadolu Üniversitesi 3. Uluslararası Piyano Günleri başladı

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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Üniversitesi, Gülsin Onay, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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