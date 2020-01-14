Anadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolü

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında eğitim ve araştırma konularını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) arasında eğitim ve araştırma konularını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.


Anadolu Üniversitesi Rektörlük binasındaki Senato salonunda gerçekleştirilen protokole Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ETO Başkanı Metin Güler katıldı. İşbirliği kapsamında belirlenen eğitim, danışmanlık, proje hazırlama ve araştırma faaliyetleri Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. ETO tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda kişisel, mesleki, teknik eğitimler verilmesi ve sertifika programlarının düzenlenmesi konularında Anadolu Üniversitesi destek sağlanacak.


"Ticaret ve bilimi bir araya getirmeyi başardığımızı düşünüyoruz"


İşbirliği için atılan imzaların ardından konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, çalışmanın yalnızca kağıt üzerinde kalmayacağını ve başarılı neticeler alacaklarını ifade etti. Rektör Çomaklı, protokolde emeği geçen herkese teşekkürlerini de sunarken, "Tüm gayretlerimizle sahada olan biteni ve bizim üniversitede ürettiğimiz bilimi birleştirecek bir ortam hazırladık. Özelde Eskişehir'e, genelde Türkiye'ye nihayetinde tüm insanlığa faydalı olacak ürünler ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum. Ticaret ve bilimi bir araya getirmeyi başardığımızı düşünüyoruz. Yalnızca kağıt üzerinde kalmayan ortak bir çalışma olarak görüyorum. Çünkü insanlar gelip geçer asıl kalan yapılan çalışmalardan elde edilen neticelerdir. Yine o neticelerimizi almaya başladığımızı görünce bir protokol imzalamaya ve bunu daha somut geliştirmeye yönelik adım atalım istedik" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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