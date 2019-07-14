Anadolu Üniversitesi İngiltere Büyükelçiliği heyetini ağırladı
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İngiltere Büyükelçiliği heyeti Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret ederek İngiltere'deki burs olanakları ve eğitim fırsatlarıyla ilgili tanıtım gerçekleştirdi.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
Büyükelçiliği heyeti Anadolu Üniversitesi
'ni ziyaret ederek İngiltere'deki burs olanakları ve eğitim fırsatlarıyla ilgili tanıtım gerçekleştirdi.
İngiltere Büyükelçiliği Basın ve Projelerden sorumlu Müsteşar Najma Bouakaze-Khan, beraberinde Basın Sorumlusu Sanem Çiçekoğlu ve Chevening Burs Sorumlusu Hande Çelikel ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş
Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy ile görüşen heyet, Chevening bursuyla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yaptı. Daha sonra heyet, İngiltere'deki mevcut yükseköğretim yapısı ve öğrencilerin yaşam standartları ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. - ESKİŞEHİR
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