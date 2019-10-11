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Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası büyüledi

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO) yeni döneme muhteşem bir konserle başladı.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası büyüledi, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası (ASO) yeni döneme muhteşem bir konserle başladı.


Şef Oğuzhan Balcı yönetimindeki ASO, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda sezonun ilk konserinde seyirciyle buluştu. Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak sahne aldığı konseri izleyenler arasında Rektör yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal da vardı. Konser öncesi konuşan Şef Oğuzhan Balcı, "Bu konserin sezonun açılış konseri olması bugünü güzel kılan durumlardan biri. Bu sezondan itibaren orkestrayla yakından ilgileneceğim" şeklinde konuştu. Orkestranın oldukça dinamik bir yapıda olduğunun altını çizen Balcı, "Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası elemanları, hem eğitmenler, hem öğrenciler hem de Eskişehir'den katkı sağlayanlarla çoklu bir organizma halinde bulunuyor. Bu da orkestranın müzikal anlayışına ayrı bir dinamizm katıyor" ifadelerini kullandı.


Üniversitenin yıllar boyu düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu ifade eden Cihat Aşkın, "Anadolu Üniversitesinin bünyesinde barındırdığı senfoni orkestrası her kurumda bulunmuyor. Bu ekiple çok sayıda konser vermiş biri olarak, orkestranın çok iyi durumda olduğunu söylemeliyim. Bu sene Oğuzhan Balcı ile yoluna devam edecek olan bu orkestra, yepyeni bir vizyonla seneye başlıyor. Oğuzhan Balcı'nın keman konçertosu ile başlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Oğuzhan Balcı'nın "Balkan Üvertürü" ile başlayan konserde, yine Balcı'dan "Keman Konçertosu Re Majör No.1, Moderato- Allegro, Larghetto, Allegro vivace", A. Dvorak'dan "Op.88 Senfoni No.8, Allegro von brio, Adagio, Allegretto grazioso- Molto Vivace, Allegro ma non troppo" eserleri seslendirildi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Balcı, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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