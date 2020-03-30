Anadolu Üniversitesi sınavları internet ortamında yapılacak - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi sınavları internet ortamında yapılacak

6 saat önce

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi, bazı fakültelerin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda, ilk defa kişiye özel olarak yapılacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi sınavları internet ortamında yapılacak, System.String[]

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi,  bazı fakültelerin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet tabanlı ortamlarda, ilk defa kişiye özel olarak yapılacağı açıklandı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), eğitim ve öğretimin aksamaması için bahar dönemi eğitim-öğretim süreçlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi kararını açıkladı. Kararın ardından Anadolu Üniversitesi'nin, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan - 07 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki 20 günlük süreç içerisinde internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 1 milyonu aşkın öğrenciye internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"YÖK'ün aldığı kararlar sonrasında iki hafta süren ve günde 8 saati bulan toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda, sınav süreçlerine ilişkin bütün olasılıklar değerlendirildi ve öğrencilerin öğretim süreçlerinin aksamaması adına büyük bir sorumluluk alınarak, ara sınavların internet ortamında yapılmasına karar verildi. Bu kararda, sınav süreçlerinde öğrencilerin bir araya gelmelerinin yaratacağı salgın riski başta olmak üzere, sınavların ertelenmesi durumunda öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmesi ve öğretim süreçlerinin uzaması gibi ortaya çıkacak olumsuzluklar göz önünde bulunduruldu. 1 milyonu aşkın öğrenci için internet tabanlı sınavın uygulanmasına yönelik bütün hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca Açıköğretim Sistemi'nin, görevi başında bulunması gereken sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, cezaevlerinde bulunan mahkumlar gibi çok farklı sosyo-demografik gruplardan oluşan öğrenci çeşitliliği gözetilerek kapsamlı çalışmalar yürütüldü."

'1 YILDIR GELİŞTİRİYORUZ'

Üniversitenin 1 yıldır internet tabanlı sınav sistemi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Rektör Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi eğitim alanındaki 60 yılı aşan deneyimi, açık ve uzaktan eğitimdeki bilgi birikimiyle öğrencilerine bin 500'ü aşkın ders kitabı, 30 bine yakın eğitim videosu olmak üzere 16 farklı ders malzemesini dijital olarak internet ortamında sunmaktadır. 1 yıldır internet tabanlı sınavlar için altyapı sistemleri oluşturmakta, yerli ve milli bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedir. Bu dönemde üniversitemiz, pilot uygulamalarla internet tabanlı ortamlarda da sınav süreçlerini başarıyla yönetmiştir. Süreçte ortaya çıkabilecek bütün olumsuzluklar, daha önceden yapılan pilot uygulamalarda test edilmiş ve oluşabilecek olası aksaklıklar tespit edilerek 2019-2020 Bahar Dönemi ara sınavlarının internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır" dedi.

KİŞİYE ÖZEL SINAV

Öğrencilerin belirlenen sınav tarihleri aralığında istedikleri gün ve saatte sınava girebileceklerini ifade eden Rektör Çomaklı, "Açıköğretim sınavları internet tabanlı ortamlarda ilk defa kişiye özel olarak gerçekleştirilecek. Sınav sistemi internet tabanlı bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi farklı ortamlarda test edildi. Kişiye özel şekilde uygulanacak olan Açıköğretim sınavları için test araştırma birimince hazırlanmış olan çok sayıda soru kullanılacaktır. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile sınav soruları kişiye özel olacak ve sınava katılan her öğrenci, eşdeğer farklı sorular ile karşılaşacaktır.  Sınav dönemi olan 18 Nisan - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca bütün öğrenciler, istedikleri gün ve saatte, bulundukları yerden sınav sistemine internet üzerinden giriş yapabilecektir. Açıköğretim sınavlarının internet ortamında gerçekleştirilmesine dair sınav yönergesi de hazırlanmış olup, sınav sürecine ilişkin her türlü bilgi ve yönlendirme Üniversitemizin resmi kanalları üzerinden öğrencilerimizle paylaşılacaktır" diye konuştu.

TEKNOLJİYE SAHİP OLMAYAN ÖĞRENCİLER BÜROLARDA SINAVA GİREBİLECEK

İnternet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerin istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarında sınava girebileceklerini söyleyen Çomaklı, "2 bin 623 refakatçili öğrencilerimiz için de tüm hazırlıklar tamamlandı. Koronavirüs salgınının küresel boyutta olması dolayısıyla, yurt dışı programlarındaki öğrencilerimize de sınav takvimleri değişmeden, ara sınavlarında aynı olanaklar tanınacaktır. Sınav süresince başta sağlık personelimiz olmak üzere, zorunlu sebeplerle görevi başında olan kamu personeli öğrencilerimiz için alternatif çözümler sunabilmek amacıyla da gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca, internet bağlantısı ya da gerekli teknolojiye sahip olmayan öğrencilerimiz istedikleri bir ilde, salgın süresince uygulanan bütün tedbirler dikkate alınarak hazırlanmış olan Açıköğretim bürolarımızda sınava girebileceklerdir" dedi.


Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:17 Kaynak: DHA

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