Anadolu yakasında evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Anadolu yakasında evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı

Anadolu yakasında evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı Anadolu yakasında ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar yakalandı.

Anadolu yakasında evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı

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İSTANBUL - Anadolu yakasında ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen kadın hırsızlar yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi cezası verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde Kadıköy, Maltepe ve Kartal ilçelerinde meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini sonra da kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarla, şüphelilerin 3-4 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, dairelerin kapı kilitlerini yanlarında getirdikleri pense ve tornavida benzeri aletler kullanarak açtıkları ve içeri girerek evdeki değerli eşyaları çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, vatandaşlara verdiği zararın 100 bin TL olduğu öğrenildi.

41 yaşındaki kadın hırsızın 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen şahısların adreslerinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. 2 Temmuz günü Kadıköy'de gerçekleştirilen operasyonla 4 kadın hırsız kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden, Emine Ç. (41)'nin 20 adet suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası istemiyle aranmasının bulunduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler Gülhanım Ç. (40)'nin 18, Nazlı F. (24)'nin 12, Döne Ç. (38)'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emine Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anadolu yakasında evlere dadanan kadın hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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