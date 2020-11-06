Anadolu Yayıncılar Derneği'nden TRT'ye destek - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden TRT'ye destek

06.11.2020 11:47
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden TRT'ye destek, System.String[]

Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yapılan eleştiri, yıpratma ve karalama girişimlerine yönelik bir açıklama yaptı.

Anadolu Yayıncılar Derneği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yapılan eleştiri, yıpratma ve karalama girişimlerine yönelik bir açıklama yaptı.

AYD Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, "Son yıllarda içerik ve teknik olarak önemli atılımlara imza atan Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumu'na yönelik yıpratma girişimleri hız kazanmış gözüküyor. Milli ve manevi yayıncılık yapan bu topraklara bağlı bir kuruluşun hedef tahtasına oturtulması manidardır. Diriliş Ertuğrul, Büyük Selçuklu Uyanış gibi önemli dizilere imza atarak milletimizin ruh köküne sahip çıkan bu kurumumuz bizim açımızdan değerlidir. Teknik eksiklikler, alt yapı hataları tüm televizyonlarda olduğu gibi burada da vardır. Elbette bu konularda dikkatli olmak TRT'nin görevidir. Bu konuda eleştiri olabilir. Ne yazık ki yıpratmaya dönük planlı bir çaba görüyoruz. O nedenle Anadolu Yayıncılar Derneği olarak TRT yönetimi ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yanındayız. TRT yine başarılı hizmetlere imza atmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

Türkiye, Milli, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Yayıncılar Derneği'nden TRT'ye destek - Son Dakika


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