AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı - Son Dakika
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AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı

16.05.2022 15:40
AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen-Milano Bergamo uçuşlarıyla uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen- Milano Bergamo uçuşlarıyla uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile İtalya'nın Milano kenti Bergamo Havalimanı arasında gerçekleşecek uçuşlar haftanın 7 günü icra edilecek. Seferler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yerel saatle 09.55'te, Milano Bergamo Havalimanı'ndan ise yerel saatle 12.40'ta düzenlenecek.

Bergamo uçuşlarıyla AnadoluJet yurt dışı uçuş noktasını 50'ye çıkardı.

İtalya'nın kuzeyinde, Alpler'in eteklerinde, Avrupa'nın moda, tasarım ve sanat alanlarında öncü şehri Milano'nun çok yakınında yer alan Bergamo, Orta Çağ esintilerini hissettiren butik bir İtalyan şehri olarak Avrupa'nın keşfedilmeye değer kentleri arasında yer alıyor.

"Bölgeye olan bağımızı güçlendirmiş olacağız"

Bergamo hat açılışında konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, AnadoluJet ile Bergamo uçuşları başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AnadoluJet'in yeni açtığı hatlar ile uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ettiğini belirten Sarp, "Türk Hava Yolları ile Milano'ya gerçekleştirdiğimiz seferlere ek olarak, Sabiha Gökçen-Bergamo uçuşları ile bölgeye olan bağımızı güçlendirmiş olacağız. Bu hattımız, Avrupa'nın butik özel şehirlerinden biri olan Bergamo'nun tanıtımına katkı sağlayacağı gibi Bergamo çıkışlı misafirlerimiz için de İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok noktamıza ulaşım AnadoluJet ile çok daha kolay hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Uçuşlarla ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" ve "www.anadolujet.com" internet sitelerini üzerinden "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı
AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı
AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı

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Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Milano, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AnadoluJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Milano Bergamo'ya uçuş başlattı - Son Dakika
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