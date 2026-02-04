Anahtar Parti'den DERTx Video Serisi

(ANKARA) - Anahtar Parti, ülkede yaşanan sorunları duyurmak için "DERTx" isimli video serisi başlattı. Serinin ilk videosunda polis memurlarının sorunlarına ilişkin yapay zekayla oluşturulan bir karakter, "Bugün size 18 saatlik vardiyalardan sonra çocuklarıma ve evime nasıl vakit ayırabildiğimi, maruz kaldığım psikolojik baskılarla nasıl başa çıktığımı ve bütün bunlara rağmen maaşımla nasıl mutlu olmayı başardığımı anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Polislerimizin sesi en yukarılara ulaşamıyor olabilir. Biz; görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz..."