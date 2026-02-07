Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor

ANAHTAR Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı' gerçekleştirildi.Toplantıda, Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, 100 bin kadın üye hedeflerinin olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, parti genel merkezinde gerçekleştirilen programda çalışmaları değerlendirdi. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Siyaset sahnesindeki rakiplerimizle aynı kulvarda değiliz. Biz ilkeli, ölçülü, ahlaklı ve planlıyız. Bir parti münakaşası hevesi taşımıyoruz. Kimseyi utandırmaya çalışmıyoruz. Biz, memleketin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Kimseyle kavga etmiyoruz; memleketin sorunlarıyla kavga ediyoruz. Kavga edecek zamanımız yok. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir vatan bırakma mesuliyetiyle hareket ediyor, bu yüzden kavgaya tenezzül etmiyoruz" dedi.

Anahtar Parti İl Kadın Kolları temsilcileri, saha çalışmalarında kendilerine iletilen talepleri de Genel Başkan Ağıralioğlu'na aktardı. Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş ise Anahtar Parti Kadın Kolları'nın önündeki en önemli hedeflerden birinin 100 bin kadın üye olduğunu ifade etti. Demirtaş, bu hedefin yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; sahada aktif, bilinçli ve güçlü bir kadın örgütlenmesini ifade ettiğini belirtti.

Demirtaş ayrıca il programları ve bölge toplantılarının, kadın kollarının sahadaki etkinliğini artırmada kritik rol oynadığını belirterek, teşkilatlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, "Anahtar Parti; Türk milletine güven veren, sağlıklı bir geleceği inşa edecek güçlü bir yuva olacak. Bu yuvanın temelinde emek, fedakarlık ve sorumluluk vardır. Yuvayı dişi kuş yapar derler; bu yüzden kadın kollarımıza büyük bir görev ve çok kıymetli bir emek düşmektedir" diye konuştu.