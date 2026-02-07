Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor

Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor
07.02.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti Kadın Kolları, il başkanları toplantısında 100 bin kadın üye hedefini açıkladı.

ANAHTAR Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 'Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı' gerçekleştirildi.Toplantıda, Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, 100 bin kadın üye hedeflerinin olduğunu söyledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, parti genel merkezinde gerçekleştirilen programda çalışmaları değerlendirdi. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Siyaset sahnesindeki rakiplerimizle aynı kulvarda değiliz. Biz ilkeli, ölçülü, ahlaklı ve planlıyız. Bir parti münakaşası hevesi taşımıyoruz. Kimseyi utandırmaya çalışmıyoruz. Biz, memleketin sorunlarını çözmeye geliyoruz. Kimseyle kavga etmiyoruz; memleketin sorunlarıyla kavga ediyoruz. Kavga edecek zamanımız yok. Çocuklarımıza bulduğumuzdan daha iyi bir vatan bırakma mesuliyetiyle hareket ediyor, bu yüzden kavgaya tenezzül etmiyoruz" dedi.

Anahtar Parti İl Kadın Kolları temsilcileri, saha çalışmalarında kendilerine iletilen talepleri de Genel Başkan Ağıralioğlu'na aktardı. Anahtar Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş ise Anahtar Parti Kadın Kolları'nın önündeki en önemli hedeflerden birinin 100 bin kadın üye olduğunu ifade etti. Demirtaş, bu hedefin yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; sahada aktif, bilinçli ve güçlü bir kadın örgütlenmesini ifade ettiğini belirtti.

Demirtaş ayrıca il programları ve bölge toplantılarının, kadın kollarının sahadaki etkinliğini artırmada kritik rol oynadığını belirterek, teşkilatlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hilal Güntülü Kavuncu Demirtaş, "Anahtar Parti; Türk milletine güven veren, sağlıklı bir geleceği inşa edecek güçlü bir yuva olacak. Bu yuvanın temelinde emek, fedakarlık ve sorumluluk vardır. Yuvayı dişi kuş yapar derler; bu yüzden kadın kollarımıza büyük bir görev ve çok kıymetli bir emek düşmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den depremzede aileye sürpriz ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den depremzede aileye sürpriz ziyaret
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi

17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:02
2 kişi tutuklandı TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 18:22:38. #7.11#
SON DAKİKA: Anahtar Parti Kadın Kolları 100 Bin Üye Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.