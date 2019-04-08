Son Dakika Haberleri: Anamur Belediye Meclisi Toplandı

Anamur Belediye Meclisi Toplandı

1 saat önce

Anamur Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Anamur Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis başkan vekilliklerine Şinasi Aslan ve Hüseyin Bozdemir seçildi.

Toplantıda, komisyonlar ile Tarihi Kentler Birliği, Katı Atık Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği üyeleri de belirlendi.

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için oy çokluğuyla yetki verilen Kılınç'ın, belediyeye ait Anamur Turizm, İnşaat Tarım, Temizlik, Enerji, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin müdürlüğü görevine getirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:55 Kaynak: AA

Hidayet Kılınç, Anamur Belediyesi, Anamur, Güncel
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