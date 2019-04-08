Anamur Belediye Meclisi Toplandı

Anamur Belediyesi
, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Hidayet Kılınç
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis başkan vekilliklerine Şinasi Aslan ve Hüseyin Bozdemir seçildi.
Toplantıda, komisyonlar ile Tarihi Kentler Birliği, Katı Atık Birliği ve Çukurova
Belediyeler Birliği üyeleri de belirlendi.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için oy çokluğuyla yetki verilen Kılınç'ın, belediyeye ait Anamur Turizm, İnşaat Tarım, Temizlik, Enerji, Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin müdürlüğü görevine getirilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.