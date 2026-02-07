Anamur'da Heyelan Yolu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anamur'da Heyelan Yolu Kapattı

Anamur\'da Heyelan Yolu Kapattı
07.02.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde yağışlar sonrası iki mahalle arasındaki yol heyelan nedeniyle kapandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde iki kırsal mahallenin yolu heyelan nedeniyle kapandı.

İlçede etkili olan yağış dolayısıyla Çataloluk ile Güngören mahalleleri arasındaki yolda heyelan oluştu.

Yola düşen toprak ve kaya parçalarından dolayı yol ulaşıma kapandı.

Yaşanan durum nedeniyle söz konusu mahalelelerden ilçe merkezine ve diğer mahallelere ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Anamur, Mersin, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'da Heyelan Yolu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti Kahreden görüntüler: Küçük Berivan terlik için girdiği derede hayatını kaybetti
Azerbaycan’dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota Azerbaycan'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota
Türkiye’de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi Türkiye'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Başakşehir’de sitede yönetim krizi 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü Başakşehir'de sitede yönetim krizi! 5 milyon liralık vurgun iddiası vatandaşları sokağa döktü

21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:39
Mardin’de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 22:21:54. #7.11#
SON DAKİKA: Anamur'da Heyelan Yolu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.