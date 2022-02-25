ANAMUR'DA YAĞIŞ VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde etkili olan yağış, yerini bir anda doluya bıraktı. Caddede bulunan araç sürücülerini tedirgin eden dolu, yayaları da zor durumda bıraktı. Dolu ekili alanlara da zarar verdi. Çilek üreticisi Zafer Deniz, 'Bir anda yağan dolu, seralara ve açıktaki ürünlere zarar verdi. Dolu kısmen araçlara da zarar verdi' dedi.