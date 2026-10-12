Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Annesini isteyerek ağlayan çocuğa “Kapa çeneni” diye bağıran kadının, “Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim” diyerek vurduğu görülüyor. Vicdanları yaralayan görüntüler üzerine sözde öğretmenle ilgili bir incele başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.
Balıkesir’de bir anaokulunda 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının çocuğa defalarca kez vurduğu ve ağlayarak annesini isteyen çocuğa "Kapa çeneni" diye bağırdığı duyuluyor.
ACIMASIZCA DEFALARCA KEZ VURDU
Eğitimde Son Dakika’nın haberine göre, öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğu duvara sıkıştırarak defalarca kez vurduğu, kadının ağlayarak annesini isteyen çocuğa bağırarak “Kapa çeneni” dediği duyuluyor.
RESMİ İNCELEME BİLGİSİ YOK
Olayın hangi kurumda yaşandığına ve iddialarla ilgili resmi inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. İddiaların yetkili makamlarca araştırılması bekleniyor.
Görüntüler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların güvenliği, öğretmenlerin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)