Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Balıkesir’de bir anaokulunda 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının çocuğa defalarca kez vurduğu ve ağlayarak annesini isteyen çocuğa "Kapa çeneni" diye bağırdığı duyuluyor.

ACIMASIZCA DEFALARCA KEZ VURDU

Eğitimde Son Dakika’nın haberine göre, öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğu duvara sıkıştırarak defalarca kez vurduğu, kadının ağlayarak annesini isteyen çocuğa bağırarak “Kapa çeneni” dediği duyuluyor.

RESMİ İNCELEME BİLGİSİ YOK

Olayın hangi kurumda yaşandığına ve iddialarla ilgili resmi inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. İddiaların yetkili makamlarca araştırılması bekleniyor.

Görüntüler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların güvenliği, öğretmenlerin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.