Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu - Son Dakika
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Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

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Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Annesini isteyerek ağlayan çocuğa “Kapa çeneni” diye bağıran kadının, “Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim” diyerek vurduğu görülüyor. Vicdanları yaralayan görüntüler üzerine sözde öğretmenle ilgili bir incele başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Balıkesir’de bir anaokulunda 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öğretmen olduğu belirtilen bir kadının çocuğa defalarca kez vurduğu ve ağlayarak annesini isteyen çocuğa "Kapa çeneni" diye bağırdığı duyuluyor. 

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

ACIMASIZCA DEFALARCA KEZ VURDU

Eğitimde Son Dakika’nın haberine göre, öğretmen olduğu öne sürülen bir kadının 5 yaşındaki bir çocuğu duvara sıkıştırarak defalarca kez vurduğu, kadının ağlayarak annesini isteyen çocuğa bağırarak “Kapa çeneni” dediği duyuluyor.

RESMİ İNCELEME BİLGİSİ YOK

Olayın hangi kurumda yaşandığına ve iddialarla ilgili resmi inceleme başlatılıp başlatılmadığına dair doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. İddiaların yetkili makamlarca araştırılması bekleniyor.

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Görüntüler, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların güvenliği, öğretmenlerin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BalıkesirŞiddetGüncelGömeçÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mert Mert:
    Açıköğretim çocuk gelişimi mezunlarını öğretmen yaparlarsa olacağı budur ttk9 un acil değişmesi gerekiyor hükümet yetkililerine ttk başkanına çağrım dır okul öncesi öğretmenliğini eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliği mezunları yapmalıdır 2 2 Yanıtla
    Hcrfyztnkt Hcrfyztnkt:
    Saçmalamışsınız resmen. Açıköğretimle olayın alakası nedir? 2 0
  • nazan esim nazan esim:
    Bir anne olarak bir öğretmen olarak izlemeye yüreğim dayanmadı o küçük çocuğun yaşadığı travma yaşadığı acıyı kim iyileştirecek en ağır şekilde ceza alsın ?? 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Canpolat Mehmet Canpolat:
    Ne olsun istiyorsunuz kimse kimsenin çoçuguna acımaz öyle anne şefkati olmazda merhametli insan az bu devirde kariyer yapacak olanların bilgisine hiç kimse anne şefkati göstermez çoçugunuza keşke gösterse ilgilense nerdeee bu kurumlar bu işi para için yapıyor nokta 0 1 Yanıtla
    Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Ha yani diyorsun ki kimsenin çocuğuna acımam çocuk döverim. 0 0
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SON DAKİKA: Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu - Son Dakika
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