ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur" - Son Dakika

ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur"

09.12.2020 17:11
ANAP Genel Başkanı Çelebi:

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Yüzde 30 gibi bir zamla asgari ücretin, 3 bin 21 lira olması uygundur.

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "Yüzde 30 gibi bir zamla asgari ücretin, 3 bin 21 lira olması uygundur." dedi.

Çelebi, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin tüm tarafları memnun edecek şekilde belirlenmesini beklediklerini ifade eden Çelebi, önerilerde bulunurken popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Çelebi, "Bizce, çalışanımızı enflasyona, yaşam pahalılığına ezdirmemek adına enflasyonun üzerinde, piyasa şartlarını da göz önüne alarak yüzde 30 gibi bir zamla asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur. Burada da devletin asgari ücretteki vergi diliminden fedakarlık yaparak, işverenin ve çalışanın da fedakarlığıyla böyle bir rakamın piyasadaki beklentileri karşılayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Azerbaycan, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelere değinen Çelebi, parti olarak bu bölgelerde Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini kaydederek, ulusal ve milli konuların iç siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çelebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçında, Medipol Başakşehir'in Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun ırkçı söyleme maruz kalmasını da kınadı.

Anavatan Partisi, İbrahim Çelebi, Başakşehir, Çelebi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika ANAP Genel Başkanı Çelebi: 'Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur' - Son Dakika


Son Dakika

Güneşli havaları unutun! 3 gün boyunca kuvvetli yağış geliyor Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ile Avrupa'dan 3 kulüp ilgileniyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak
Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı         
16:55
Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen hakem Coltescu özür diledi         
16:49
Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü         
16:05
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu Kargo gemisi fırtınaya yakalandı! Tehlike maddelerin de bulunduğu 2 bin konteyner devrilerek okyanusta kayboldu         
15:48
Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı         
15:30
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
"Utanmıyor musun para istemeye, git çalış" dediği dilenci, talihsiz adamın sonu oldu         
15:05
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi         
13:47
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 17:26:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ANAP Genel Başkanı Çelebi: "Asgari ücretin 3 bin 21 lira olması uygundur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei