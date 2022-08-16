İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika
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İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ

16.08.2022 15:02
İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ

Anavatanı Avustralya olan ve 1800'lü yıllarda Bahçelievler Kocasinan'a dikilen iki asırlık hasta sakız ağacı, zararlı bakteri ve tortulardan arındırılarak tedavi edildi.

Anavatanı Avustralya olan ve 1800'lü yıllarda Bahçelievler Kocasinan'a dikilen iki asırlık hasta sakız ağacı, zararlı bakteri ve tortulardan arındırılarak tedavi edildi. Yapılan işlemlerle ağacın ömrünü uzatmayı hedeflediklerini belirten ziraat mühendisi Serpil Koçar, "Kavuktaki çürükleri temizleyip o bölgelere böcek ve mantarlamaya karşı ilaçlama yapıyoruz. Ardından çam katranıyla dezenfekte işlemini hayata geçiriyoruz" dedi.

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nin simgesi haline gelen ağacı kaybetmek istemeyen Bahçelievler Belediyesi Başkanlığı, ağacı kurtarmak için çalışma başlattı. Hasta sakız ağacını tedavi edecek uzman ekip, ağacı kurtarmak için cerrahi operasyon titizliğiyle çalıştı. Ağacın kavuğuna, gövdesine, dallarına giren zararlı bakteriler temizlenerek, 2 asırlık sakız ağacı zararlı bakteri ve tortulardan arındırıldı.

'AMACIMIZ BAHÇELİEVLER'DE YEŞİLİ ARTIRMAK'

Bahçelievler'de 27 tane sakız ağacı bulunduğunu söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bahçelievler Belediyesi olarak, yaklaşık 200 yıllık sakız ağacını Orman Bakanlığı, Orman Mühendisler Odası ve Orman Fakültesi'nin onayladığı bilgi sahibi arkadaşlarımızla tedavi edip, çağlar boyu yaşatmaya gayret ediyoruz. Ağacın gölgesinde durmak, ağacın karşısında durup o görseli izlemek insanlara huzur veriyor. Amacımız Bahçelievler'de yeşili, çevreyi korumak' şeklinde konuştu.

'BU AĞAÇ BEN DOĞDUM DOĞALI BURADA'

Kacasinan Mahallesi'nde doğup büyüyen Onur Bekçi (27) doğduğundan beri bu ağacın gölgesinden faydalandığını vurgulayarak, 'Ben doğdum doğalı burada yaşıyorum. Her gün buradan geçiyorum ve özellikle sabahları ağacın gölgesinden faydalanıyorum, serinliği yetiyor. Bu ağaç ben doğdum doğalı, küçüklüğümden beri burada. Duydum ki biraz sıkıntıya düşmüş, sağ olsunlar şimdi ağacın toparlanmasına arkadaşlarımız yardımcı oluyor. Ben de ekmek almaya gidiyordum, giderken ağacı tedavi ettiklerini gördüm. Kendimi bildim bileli burada olan bir ağacın tabi ki burada kalmasını isterim. Doğduğumuzdan beri burada, bizimle birlikte büyüdü. Nefes almamız için gereken en büyük şeylerden biri bu ağaçtır o yüzden gereken neyse fazlasının yapılmasını istiyoruz' dedi.

'AMACIMIZIN AĞACIN ÖMRÜNÜ UZATMAK OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Ziraat mühendisi Serpil Koçar ise ağacın durumuna değinerek yapılan işlemlerle ilgili şöyle konuştu:

'Çeşitli sebeplerden ötürü zarar gören ağacın çürümüş yüzeyleri var. Biz de o yüzeylere bakım işlemi yapıyoruz. Ağacın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kavuktaki çürükleri temizleyip o bölgelere böcek ve mantarlamaya karşı ilaçlama yapıyoruz. Ardından çam katranıyla dezenfekte işlemini hayata geçiriyoruz. Amacımızın ağacın ömrünü uzatmak olduğunu söyleyebiliriz.

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Kaynak: DHA

Bahçelievler, Avustralya, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İKİ ASIRLIK HASTA SAKIZ AĞACI, ÖLÜMCÜL BAKTERİLERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika
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