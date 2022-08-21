Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı

Başkan Arslan, Moğolistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Namjil Chinbat ile görüşmesinin ardından Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliğinin Üyeler Kurulu açılış toplantısına katıldı, AACC'nin 5. Kongresinin "Asya'da Anayasa Yargısı Alanındaki Son Gelişmeler" konulu birinci oturumuna başkanlık etti.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Moğolistan 'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Kongrede, Arslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan eşlik etti.

Kaynak: AA

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