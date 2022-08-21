Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı

21.08.2022 13:00
Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliğinin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet, Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliğinin (AACC) 5. Kongresi'ne katıldı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da düzenlenen Kongrede, Arslan'a, Anayasa Mahkemesi Üyesi Hicabi Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Yücel Arslan eşlik etti.

Başkan Arslan, Moğolistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Namjil Chinbat ile görüşmesinin ardından Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliğinin Üyeler Kurulu açılış toplantısına katıldı, AACC'nin 5. Kongresinin "Asya'da Anayasa Yargısı Alanındaki Son Gelişmeler" konulu birinci oturumuna başkanlık etti.

Kongrenin sonunda, Ulanbator Deklarasyonu kabul edildi, Filistin Yüksek Anayasa Mahkemesinin AACC'ye üye olma talebi, Türk Anayasa Mahkemesinin de desteğiyle kabul gördü.

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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi heyeti, Asya Anayasa Mahkemeleri Birliğinin 5. Kongresi'ne katıldı - Son Dakika
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