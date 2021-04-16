Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı

16.04.2021 16:34
Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ve trafikte yaşanan yoğunluğunu sonlandırmak için alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ve trafikte yaşanan yoğunluğunu sonlandırmak için alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Anayurt Bulvarının devamı olan Özsan Sanayi Sitesindeki çalışmalarını tamamladı.

Uzun süredir alternatif bir yolun açılmasını bekleyen ve bu anlamda uzun yıllardır uğraş veren Özsan Sanayi Sitesi esnaflarının bu sorununa çözüm bulan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anayurt Bulvarının devamı olan Özsan Sanayi Sitesinde yeni hizmete giren yolu esnaflarla birlikte inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın site içindeki yola gelmesi sırasında, Özsan Sanayi Sitesi esnafları yollarının açılarak hizmete girmesi nedeniyle Allah'a şükür için kurban keserek, Başkan Gürkan'a teşekkür ettiler.

Tamamlanan ve asfaltlanan yoldaki çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı ve devamı niteliğindeki yolların açılmasıyla trafik yoğunluğunun yüzde 40 oranında azaldığını söyledi.

Özsan Sanayi Sitesi Esnaflarından Muharrem Kapusuz, yeni açılan yolun Özsan Sanayi Sitesi için büyük bir katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Özsan Sanayi Sitesi Esnaflarından Kenan Doğanşahin ise uzun yıllardır sanayi sitesine alternatif yolun açılmasını beklediklerini ve bu anlamda güzel hizmetler sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a esnaflar adına teşekkür ettiğini ifade etti.

"30 yıllık hayalimiz gerçek oldu"

30 yıllık hayallerini Selahattin Gürkan'ın gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Özsan Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a Özsan Sanayi Sitesindeki 10 sene değil 30 senedir hayalimiz olan kuşak yollarını açmasından dolayı teşekkür ediyoruz. 30 senedir Belediye Başkanlarının kapısına gitmelerden çok usanmıştık. Allah Başkanımızdan razı olsun. Çok güzel bir kuşak yolu yaptı. Kuşak yollarımızla birlikte sanayi içerisindeki yollarımızın da asfaltları tamamlanınca yollarımız daha güzel olacak. Allah Başkanımızdan razı olsun" dedi.

Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ise "Yakınca mahallesi sınırları içerisinde Anayurt Bulvarından başlayıp Özsan Sanayi Sitesine giriş yapıp, sanayi içerisindeki esnaflarımızı geliştirmek ve kalkındırmak amacıyla Yakınca'ya bağlanan alternatif yolu yaptığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hemşerilerimizi çağdaş ve modern şehircilikle buluşturacağız"

Yeni açılan kuşak yolları, bulvarlar ve alternatif yollarla birlikte Malatya'nın trafik sorunu olmayan bir il hüviyetine kavuşacağını dile getiren Başkan Gürkan, "Anayurt Bulvarının ikinci etabı olan Özsan Sanayi Sitesinden Anemon Otelinin bulunduğu yol aksına bağlantı çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Arkadaşlarımız yolda asfalt çalışmalarına da başladılar. Anayurt Bulvarı, Özsan Sanayi Sitesi'ne yeni açtığımız yolla birlikte 15 km'lik bir yol aksı oluyor. Bağlantılarıyla beraber 20 km'lik yol aksına geldi. Özsan Sanayi Sitesinde açtığımız yolumuz; Kışla caddesinden başlayıp doğuyu batıya bağlayan ana arterimize ilk defa bir alternatif yol açılmış oldu. Bu yolumuz mevcut trafikten bunalmış olan Malatya'yı yüzde 40 oranında rahatlattı.

Gerek Anayurt Bulvarının yapılmış olması, gerek bitmek üzere olan Danişmend Gazi Bulvarının yapılıyor olması Malatya'daki birinci sorun olan trafik ve ulaşım sorununu da aşağıya çekecektir diye düşünüyorum. Gerek Güney Kuşak gerekse Kuzey Kuşak yollarıyla Malatya'daki trafik daha da rahatlayacak. Bu anlamda Malatya trafik sorunu olmayan bir il hüviyetini kazanmış olacak. Özellikle Anayurt Bulvarının Özsan Sanayi Sitemizde yeni açtığımız yolla birleşip Yakınca yol ayrımına bağlanmış olması sanayi esnafımız açısından arzulanan bir hizmetti. Sanayi içerisindeki girişlerle birlikte esnafımız ve vatandaşlarımız rahatladı.

Hem esnafımızın müşteri potansiyeli açısından hem de dükkanlarının kıymeti açısından da açtığımız yol önemli. Temennimiz ve dileğimiz esnafımızın, vatandaşlarımızın ve ticaretle uğraşan arkadaşlarımızın rahat etmesi. Malatya emin ellerdedir. Malatya hizmette durmak yok yola devam demektedir.

Malatya mazisine layık istikbaline hazırlanırken huzur kenti Malatya'yı da Dar'ül Rifat diye tabir ettiğimiz seçkin insanların yaşadığı diyarı da hakikaten modern ve çağdaş anlamda bir şehircilik anlayışla kucaklaştırmak gayreti ve çabası içerisindeyiz. Çalışmalarımızın sanayi esnafımıza ve bütün paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen ilgili daire Başkanlıklarımızdaki çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı
Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı
Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı
Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anayurt Bulvarı'nın 2.etap çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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