Anbean soygun anı! "Filyasyon görevlisiyim" dedi, 3 evi soydu - Son Dakika

Anbean soygun anı! "Filyasyon görevlisiyim" dedi, 3 evi soydu

05.05.2021 17:08

Samsun'un İlkadım ilçesinde kendini filyasyon ekibinden bir personel olarak tanıtan 45 yaşındaki Yılmaz T., 3 evi soydu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

İlkadım ilçesinde kendisini filyasyon ekibinden bir personel olarak tanıtan Yılmaz T., pazarda alışveriş yapan 91 yaşındaki Zülfü Görmez'in yanına yanaştı, sebze aldığı esnafın koronavirüslü olduğunu söyledi. Bunun üzerine yaşlı adamı evine getiren Yılmaz T., içeriden 500 lirayı alarak firar etti. Soyulduğunu anlayan yaşlı adam polise başvurarak şikayetçi oldu.

Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı

2 BİN LİRA DAHA ÇALDI

Olayın ardından Sait Göksel'in evine de aynı bahaneyle giren hırsız, Göksel'e eve hemşirelerin geleceğini söyleyerek üstünü değişmesini istedi. Üstünden gömleğini çıkartan adamın cebinde bulunan 2 bin TL'yi alan şüpheli daha sonra evden kaçtı.

Kendini filyasyon görevlisi olarak tanıtan kişi hırsız çıktı

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hırsız için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi İlkadım ilçesinde yaya olarak gezerken ele geçirdi. Hakkındaki soruşturma sona eren Yılmaz T., adliyeye gönderildi. Mağdur vatandaşlardan Zülfü Görmez, başına gelenleri şu sözlerle açıkladı:

"Beni kandırdı ve evime girdi. Ben yalnız yaşıyorum. Çok korktum. Çaldığı parayı helal ettim ama Allah onun belasını versin."

Anbean soygun anı! Filyasyon görevlisiyim dedi, 3 evi soydu

İlkadım, Göksel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anbean soygun anı! 'Filyasyon görevlisiyim' dedi, 3 evi soydu - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • .: Bu sadece hırsızlıl değil milli mücadeleyse devletede karşı yapılmış sayılır güveni sarstığı için Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi! Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendisini savcı olarak tanıtıyordu! Oyun bozuldu Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Son Dakika Haberleri
17:20 İlker Başbuğ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor
17:16 Hasret sona erecek! Premier Lig'in son iki haftasında taraftarlar tribüne geri dönüyor
17:07 ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!
17:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü
16:56 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 'Beraberlik yeter' düşüncesi çılgına çevirdi!
16:50 Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
İlker Başbuğ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor İlker Başbuğ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı! 3 yıla kadar hapsi isteniyor         
17:21
ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir! ABD'li bilim adamlarından korkutan iddia: Çin'in fırlattığı roket İstanbul'a düşebilir!         
17:08
Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz Son Dakika: Darısı tüm Türkiye'nin başına! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan 5 ilimiz         
17:01
Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde         
16:50
Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada         
16:33
Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı         
16:20
Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''         
15:56
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!         
14:40
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 17:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anbean soygun anı! "Filyasyon görevlisiyim" dedi, 3 evi soydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement