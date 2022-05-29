"Andala-Son Ziyaret" filmi festival yolculuğuna İtalya'da devam edecek - Son Dakika
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"Andala-Son Ziyaret" filmi festival yolculuğuna İtalya'da devam edecek

29.05.2022 15:22
"Andala-Son Ziyaret" filmi festival yolculuğuna İtalya'da devam edecek

Sular altında kalacak mekanı son kez ziyaret etmek isteyen bir aileye odaklanan "Andala-Son Ziyaret" adlı film, İsveç ve Portekiz'in ardından İtalya'da yarışacak.

Sular altında kalacak mekanı son kez ziyaret etmek isteyen bir aileye odaklanan "Andala-Son Ziyaret" adlı film, İsveç ve Portekiz'in ardından İtalya'da yarışacak.

Yönetmen Ali Demirtaş'ın Niğde'de baraj suları altında kalacak evlerine ailesiyle birlikte yaptığı son ziyareti konu alan belgesel filmi, Social World Film Festival'e kabul edildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Asmasız köyünde çekimleri gerçekleşen 2022 yapımı belgesel, 3-10 Temmuz arasında gerçekleştirilecek 12. Social World Film Festival'de gösterilecek.

Festivalin "Notte del Cinema" bölümünde yarışacak

İtalya'daki sosyal konulara adanmış uluslararası film festivali olan Social World Film Festival'in "Notte del Cinema" bölümünde yarışacak film, daha önce 4. Stockholm City Film Festival kapsamında İsveç'te gösterildi ve "My 1st Documentary" kategorisinde ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen belgesel film, ayrıca Portekiz'de 11-21 Ağustos'ta yapılacak 30. Ecocine Festival Cinema'ya kabul edildi.

Görüntü yönetmenliğini Ulvi Çakmak'ın, kurgusunu Ali Uzun'un, kurgu danışmanlığını Naim Kanat'ın yaptığı belgeselin müzikleri Ali Saran, posteri ise tasarımcı Berkcan Okar imzası taşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Andala-Son Ziyaret' filmi festival yolculuğuna İtalya'da devam edecek - Son Dakika


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