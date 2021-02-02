Andırın Belediyesi ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıttı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde EBA'dan yeteri kadar faydalanamayan öğrenciler için başlatılan saha çalışmasında 100 öğrenci belirlediklerini belirtti.

Belirlenen ve tableti bulunmayan öğrencilerin tabletlerinin belediye ekipleri tarafından adreslerine teslim edildiğini ifade eden Doğan, "Andırın eğitimdeki başarısı ve gençlerimizin okumaya olan isteğiyle bilinen bir ilçe. Bizde elimizden geldiğince eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle okullarımız uzaktan eğitim görüyor bu dönemde. Milli Eğitim Bakanlığımız öğrencilere tablet dağıtımı yaptı. Biz de imkanlar dahilinde 100 adet tablet temini yaparak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıttık." diye konuştu.