Android 13, telefonunuzu otomatik olarak karartacak! - Son Dakika
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Android 13, telefonunuzu otomatik olarak karartacak!

10.05.2022 20:26
Android 13, telefonunuzu otomatik olarak karartacak!

Android 13 yüklü telefonlarda uyku vakti modu aktif edildiğinde, sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Android 13 özelliklerinin resmi olarak açıklanması beklenen Google I/O 2022 etkinliğine az zaman kala, işletim sistemiyle gelecek bir yenilik daha ortaya çıktı. Edinilen son bilgiler, Android 13 ile göz sağlığını korumak adına önemli bir adım atılacağını gösteriyor.

Bilindiği üzere, Android telefonlarda 'uyku vakti modu' yıllardır kullanılıyor. Yatmadan önce sizin için Always on Display'i (AOD) devre dışı bırakabiliyor ve uykunuzun bölünmemesi için 'Rahatsız Etme' özelliğini etkinleştirebiliyor. Google, Android'in en son sürümünde uyku vakti modunu daha da geliştirecek.

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Android 13 duvar kağıdını otomatik karartacak

Google Play Store'un son güncellemesinde tespit edilen kod dizelerinde, Android 13 ile uyku vakti modu açıldığı zaman duvar kağıdının otomatik olarak kararacağı ortaya çıktı. Aşağıdaki örnek fotoğraflarda, yüzde 0 (uyku vakti kapalı) ile yüzde 100 (uyku vakti açık) arasında değişen, karartılmış duvar kağıtları görebilirsiniz.

Android 13, telefonunuzu otomatik olarak karartacak!

Paylaşılan bilgilere göre, duvar kağıdını karartma özelliği, uyku vakti modu kapsamında isteğe bağlı olacak. Ancak Android 13'ün duvar kağıdını tamamen mi yoksa kısmen mi soluklaştıracağı henüz bilinmiyor. Tabii Google bu noktada kullanıcıya karartmanın derecesini ayarlama imkanı tanıyabileceği gibi belirli ön ayarlar da sunabilir.

Güvenlik konusunda da önemli adımlar atılıyor

Google, Android 13 ile gizlilik ve güvenlik konusunda da önemli adımlar atacak. Sideloading yöntemiyle yüklenen üçüncü taraf uygulamaların Android 13'ün erişilebilirlik özelliklerine ulaşımının kısıtlanacağı ortaya çıktı.

Android 13 Beta 1'den gelen ekran görüntülerine göre, uygulamanın bilgi ekranında "Kısıtlı ayarlara izin ver" seçeneği bulunacak. APK dosyasından yüklenen uygulamalar, bu seçenek etkinleştirilmediği müddetçe ekran okuma ve benzeri erişilebilirlik hizmetlerini kullanamayacak. Sideloading'in tamamen engellenmeyeceğini de belirtmekte fayda var.

– "Android 13'te mutlaka olmalı" dediğiniz özellikler var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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